Journée de lutte pour les droits des femmes - Une œuvre d'art participative réalisée à la station Bockstael à l'occasion du 8 mars

Depuis lundi, Anthea Missy, artiste française installée à Bruxelles, réalise une fresque à la station Bockstael. L'œuvre est peinte en direct et s'inspire des idées soumises par des usagers de la station, des enfants du quartier et des ASBL locales. L'amour, l'environnement et les droits des LGBTQI+ font partie des thématiques que cette artiste engagée explore dans son art. Outre Bruxelles, ses fresques ornent les murs de plusieurs villes dont Paris, Londres, Amsterdam, Helsinki ou Hanoï, la capitale vietnamienne. Cette œuvre sera exposée pendant au moins un an en station avant d'être éventuellement revendue. Les fonds seront versés à une association qui lutte pour les droits des femmes. Bruxelles Mobilité et la STIB comptent renouveler l'expérience avec d'autres artistes et prévoient de lancer un appel à projets. Le 8 mars est également l'occasion pour le réseau de transport bruxellois d'annoncer la féminisation des noms de cinq arrêts en 2023 et en 2024. L'arrêt Invalides de la ligne de bus 72 sera rebaptisé Ginette Javaux, artiste peintre. Sur la ligne 43, l'arrêt Pasteur portera le nom de l'écrivaine Jacqueline Harpman et l'arrêt Ring 0 deviendra Henriette Lauwers du nom d'une religieuse. Deux nouveaux arrêts porteront les noms de la chorégraphe Akarova et de l'artiste peintre Juliette Wystman. Les noms de ces cinq bruxelloises s'ajouteront au treize noms d'arrêts qui ont déjà été féminisés en 2021 et en 2022. (Belga)