La Bourse de Tokyo termine au plus haut depuis novembre

L'indice vedette Nikkei a gagné 1,11% à 28.237,78 points, son plus haut niveau en clôture depuis le 25 novembre. L'indice élargi Topix a avancé de 0,84% à 2.036,49 points. Les places boursières occidentales, Wall Street en tête, avaient terminé dans le vert en fin de semaine dernière, se montrant optimistes après des déclarations d'un responsable de la banque centrale américaine (Fed) évoquant une pause pour la hausse des taux d'intérêt cet été, et le repli des taux obligataires. A Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait de 0,4% vers 06H50 GMT. Certaines valeurs technologiques et industrielles nippones ont profité des signes de détente des relations entre Tokyo et Séoul affichés lundi après l'annonce par la Corée du Sud d'un plan pour indemniser ses ressortissants victimes du travail forcé au Japon pendant la guerre. Le fabricant de galettes de silicium Sumco a gagné 2,84% à 1.949 yens et les chimistes Stella Chemifa et Kanto Denka Kogyo respectivement 3,93% à 2.665 yens et 2,72% à 1.056 yens. Le yen remontait par rapport au dollar, qui valait 135,73 yens vers 06H50 GMT contre 135,87 yens vendredi à 21H00 GMT. La devise japonaise était stable par rapport à l'euro, qui se négociait pour 144,46 yens contre 144,49 yens en fin de semaine dernière. Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0643 dollar contre 1,0635 dollar vendredi. Le marché du pétrole reculait: vers 06H45 GMT le baril de WTI américain lâchait 0,72% à 79,11 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 0,71% à 85,22 dollars. (Belga)