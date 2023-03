Le changement climatique pourrait coûter 900 milliards d'euros à l'Allemagne d'ici 2050

"Le changement climatique s'accompagne déjà de lourdes conséquences économiques, qui peuvent encore augmenter", a déclaré le secrétaire d'Etat allemand à l'action climatique, le Vert Stefan Wenzel, cité par le journal Handelsblatt. Les évaluations des chercheurs ne tiennent pas compte des décès dus aux vagues de chaleur et inondations, et aux conséquences liées à la perte de biodiversité, car ceux-ci sont difficiles à quantifier. Mais l'étude va plus loin que la simple prise en compte des reconstructions après des catastrophes naturelles. Elle évoque également les coûts supplémentaires induits par des possibilités de production plus limitées ou par des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. On a par exemple vu, au cours de l'été, que le faible niveau du Rhin avait perturbé le transport fluvial. Le changement climatique se manifeste principalement outre-Rhin par des précipitations plus prononcées, des inondations, des vagues de chaleur et des périodes plus importantes de sécheresse. Depuis le début du siècle, on estime que cela a déjà coûté 145 milliards d'euros au pays. Lors des graves inondations de juillet 2021, qui avaient également ravagé une partie de la Wallonie, 180 personnes sont décédées en Allemagne. (Belga)