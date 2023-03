L'Institut Saint-Louis célèbre les 30 ans de ses programmes bilingues en présence du Roi

L'aventure bilingue de Saint-Louis a débuté en 1991 avec la création de candidatures bilingues français-néerlandais en faculté de droit et en faculté des sciences économiques, sociales et politiques, organisées en collaboration avec l'université sœur, les Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius, a rappelé le recteur Pierre Jadoul. Des candidatures bilingues français-anglais ont suivi deux ans plus tard. Aujourd'hui, la part d'étudiants suivant un programme bilingue (français-néerlandais ou français-anglais), trilingue (français-néerlandais-anglais) ou entièrement en anglais en facultés de droit et de sciences économiques, sociales, politiques et de la communication est de 55%, s'est félicité M. Jadoul en présence du Roi, du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, de la ministre francophone de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny, ainsi que des recteurs de l'UCLouvain, de la KU Leuven et des doyens qui ont initié le projet. Au début de l'année académique en cours, un nouveau programme bilingue français-anglais en histoire a été lancé, recueillant les suffrages de plus de 40% des étudiants concernés, a encore illustré le recteur. Le 30e anniversaire du programme a par ailleurs coïncidé avec le diplôme obtenu par la première cohorte d'étudiants au programme de bachelier en ingénieur de gestion dispensé intégralement en anglais, en codiplomation avec la KU Leuven. Depuis le lancement de ce programme en 2020-2021, un doublement des effectifs inscrits est constaté chaque année, se réjouit Pierre Jadoul. Lundi, après avoir assisté à une courte séance académique au début de laquelle il a été chaleureusement accueilli, le roi Philippe s'est entretenu avec des étudiants, professeurs et anciens étudiants. (Belga)