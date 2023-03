L'Union, Anderlecht et La Gantoise en lice pour atteindre un quart de finale européen

En huitième de finale d'Europa League, l'Union Saint-Gilloise retrouvera l'Union Berlin. En poules, les hommes de Karel Geraerts s'étaient imposés dans la capitale allemande lors de la première journée (0-1), avant de s'incliner sur le même score à Louvain, en clôture, alors qu'ils étaient déjà assurés de remporter leur groupe. Deuxième du groupe, l'Union Berlin a pris le dessus sur l'Ajax au retour des barrages en Allemagne (3-1) après le partage à Amsterdam (0-0). En championnat, les Berlinois n'ont pris que deux points en trois matchs après cinq victoires consécutives, mais demeurent sur le podium, à 5 points du Bayern et de Dortmund. Jeudi à 18h45, le huitième de finale aller se déroulera dans l'antre berlinois, tandis que le retour se jouera au stade d'Anderlecht, le 16 mars, le Joseph Marien ne répondant pas aux critères européens. Dans le même stade d'Anderlecht aura lieu ce jeudi à la même heure, le huitième de finale aller de Conference League entre le RSCA et Villarreal, actuel 6e du championnat espagnol. Le sous-marin jaune, qui a remporté ses deux derniers matchs après quatre défaites de rang, fait figure de favori contre les Mauves, qui n'ont accumulé que 2 points lors de leurs trois derniers matchs, dont la défaite de dimanche contre La Gantoise (1-0). Les Buffalos recevront Basaksehir, où évolue notamment Adnan Januzaj, à 21h pour leur huitième de finale. Le club turc, 5e de son championnat, connaît une forme fluctuante avec deux victoires et trois défaites pour ses cinq derniers matchs. Elle aussi irrégulière, la Gantoise toque aux portes du top-4 en Pro League. (Belga)