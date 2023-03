Météo - Après-midi sous la grisaille et le froid

Lundi soir et durant la nuit, le ciel sera très nuageux avec des pluies intermittentes, voire plus marquées et régulières en Flandre. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira de quelques chutes de neige qui pourront conduire à une accumulation de quelques centimètres. Les minima varieront de -1°C en Hautes- Fagnes à +5°C en bord de mer. Le vent modéré de sud-ouest se renforcera et, au littoral, il deviendra même assez fort tout en virant à l'ouest-nord-ouest. Mardi, le ciel sera couvert avec d'abord plutôt de la pluie en basse et moyenne Belgique et quelques chutes de neige en haute Belgique. En cours de journée, la zone de précipitations se décalera lentement vers le sud-est. Les précipitations les plus intenses toucheront alors le centre du pays où elles pourront tomber sous forme de neige fondante voire de neige. Durant la nuit de mardi à mercredi, des chutes de neige (fondante) toucheront encore la moitié sud-est du pays. Dans le nord, on devrait retrouver un temps plus sec mais de larges éclaircies seront également possibles. Mercredi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec des averses de neige en Ardenne, et de neige fondante ailleurs. (Belga)