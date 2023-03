Paris-Nice - Mads Pedersen savoure sa victoire et le maillot jaune après un "sprint très agité"

"C'était un sprint très agité. Nous avons eu dix kilomètres de ligne droite, puis le rond-point à la fin." Dans la désorganisation qui a suivi, plusieurs favoris ont été décrochés, mais pas Pedersen. "L'équipe a fait un très bon travail pour nous protéger des problèmes jusqu'à la fin. Le train était idéal dans le final. C'était serré, mais je suis heureux d'avoir gagné." Déjà vainqueur sur la troisième étape de Paris-Nice la saison passée, le Danois apprécie son bon début d'année. "Paris-Nice est une très belle course, et c'est toujours agréable de gagner." Pour la première fois, l'ancien champion du monde a l'occasion de porter un maillot jaune sur les routes françaises. "Cela fait plaisir. Je n'ai jamais connu ça dans une course comme celle-ci." Mais il n'est pas venu pour disputer le classement général. "Nous sommes venus avec Mattias Skjelmose pour le général. C'est important de faire un bon contre-la-montre demain (mardi) pour lui." Mardi, Mads Pedersen et son équipe de la Trek-Segafredo défendront le maillot jaune dans un contre-la-montre par équipe de 32,2 kilomètres autour de Dampierre-en-Burly, pour la troisième étape. (Belga)