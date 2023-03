Pérou: quatre soldats morts noyés et deux disparus en fuyant des manifestants

"Aujourd'hui, nous mettons notre drapeau en berne en signe de deuil et de respect à la mémoire de nos courageux" soldats, après la découverte des quatre corps dans les eaux glacées de la rivière Ilave, un affluent du lac Titicaca, à la frontière avec la Bolivie, a indiqué sur Twitter le ministère, qui précise que les recherches pour retrouver les deux disparus se poursuivent. Selon l'armée, les soldats tentaient de fuir des manifestants demandant la démission de la présidente Dina Boluarte, qui a remplacé Pedro Castillo après sa destitution en décembre par le Parlement. "Nous avons traversé la rivière (...) parce que nous n'avions pas d'autre moyen de fuir. Entre 800 et 900 personnes nous ont entouré et ont commencé à nous jeter des pierres (...) Les gens nous traitaient de corrompus et d'assassins", rapporte un soldat emmitouflé dans une couverture, dans une vidéo diffusée par le ministère. Selon son récit, les soldats ont essayé de faire une chaîne humaine mais "le courant nous a emportés et certains ont commencé à se noyer". Dimanche, les autorités sanitaires de Puno ont indiqué avoir soigné cinq soldats souffrant d'hypothermie qui avaient été secourus par des villageois. La patrouille de militaires se rendait dans la ville de Juli où des affrontements ont éclaté samedi, faisant au moins 16 blessés parmi les civils et les militaires. Le Pérou est empêtré dans une grave crise politique et sociale qui a éclaté le 7 décembre avec l'éviction et l'incarcération de l'ancien président de gauche, remplacé par sa vice-présidente. (Belga)