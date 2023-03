RDCongo: le chef de l'ONU presse la rébellion du M23 de respecter un cessez-le-feu

"Le secrétaire général exhorte le M23 à respecter le cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à son retrait total et effectif de toutes les zones occupées à l'est de la République démocratique du Congo, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda tenu le 23 novembre", a indiqué lors de son point de presse le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric. M. Guterres "condamne toute violence contre les civils et renouvelle son appel à tous les groupes armés congolais et étrangers à déposer les armes et à désarmer sans condition", a-t-il ajouté. La RDC accuse depuis des années le Rwanda de soutenir cette rébellion du M23 -- pour "Mouvement du 23 mars", à dominante tutsi -- vaincue en 2013 mais qui a repris les armes pour s'emparer depuis 2022 de vastes territoires du Nord-Kivu, province riche en minerais. Des experts de l'ONU ont corroboré l'été dernier cet appui rwandais et des Etats occidentaux comme les Etats-Unis l'ont dénoncé. Même si Kigali s'en défend vigoureusement. En septembre, à l'Assemblée générale de l'ONU, M. Tshisekedi avait accusé son voisin rwandais, dirigé par Paul Kagame, d'"agression" militaire "directe" et d'"occupation" dans l'est de la RDC, via son soutien présumé au M23. Depuis, sous l'égide de l'Union africaine et du président de l'Angola Joao Lourenço, un plan de désescalade a été discuté et un appel lancé à Addis Abeba le 17 février par l'Afrique de l'Est à un "retrait de tous les groupes armés" de l'est de la RDC, avant le 30 mars. (Belga)