TC Nivelles - Jusqu'à six ans de prison pour les membres d'un réseau de vente de cocaïne

La bande était extrêmement bien organisée : des "dispatchers", dont certains, à l'instar de leur chef, étaient basés en Guinée, recevaient les commandes de clients de Bruxelles, du Brabant wallon et du Brabant flamand via l'application Telegram. Ils transmettaient sur cette même application les adresses et les quantités à plusieurs équipes de livreurs. Ces derniers disposaient de plusieurs voitures immatriculées au nom d'une société bruxelloise pour sillonner les routes à des horaires bien définis. Ils s'approvisionnaient chez des "nourrices" qui leur donnaient, plusieurs fois dans la journée, le nombre de pacsons de cocaïne à livrer sans en avoir trop à la fois dans leur voiture. L'argent était rapporté chez ces "nourrices" puis centralisé chez une "banquière", qui tenait les comptes et remettait l'argent au dirigeant lorsqu'il était de passage en Belgique. Les enquêteurs ont évalué les gains de l'organisation à trois millions d'euros en dix mois. Dix prévenus comparaissaient devant le tribunal correctionnel dans le cadre de ce dossier. En fonction de leur rôle, le tribunal a modulé les peines infligées. Ainsi, Abdouramane B. a écopé de 40 mois de prison ferme par défaut, de 8.000 euros d'amende et de 40.000 euros de confiscation. Son arrestation immédiate a aussi été ordonnée. Plusieurs autres prévenus ont été condamnés lundi à des peines de 30 mois, de 2 ans ou encore de 18 mois de prison assorties de sursis partiels, avec des amendes de 8.000 euros ainsi que des confiscations allant jusqu'à 25.000 euros. (Belga)