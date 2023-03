Un ex-policier meurtrier d'une Londonienne condamné pour exhibition sexuelle

Wayne Couzens, 50 ans, a écopé de 19 mois de prison pour trois chefs d'inculpation, l'un pour s'être exhibé devant une cycliste en novembre 2020 et deux pour des faits similaires en février 2021 dans un fast-food d'une station-service du Kent, dans le sud de l'Angleterre. Le dernier cas s'est produit quelques jours avant l'enlèvement en mars 2021 de la Londonienne Sarah Everard, dont le meurtre a bouleversé le Royaume-Uni et aggravé la crise de confiance que traverse la Metropolitan Police de Londres. Cette dernière a été accusée d'avoir fermé les yeux sur les agissements de son agent, employé dans une unité d'élite chargée notamment des représentations diplomatiques. "Le fait que personne à la police ne soit venu l'interroger sur ces incidents ne peut avoir servi qu'à confirmer et renforcer dans l'esprit du prévenu une dangereuse croyance en son invincibilité, en son pouvoir sexuel de dominer et de violenter les femmes sans être arrêté", a souligné la juge en prononçant la peine lundi à la cour criminelle de l'Old Bailey de Londres. La crise touchant Scotland Yard a été ravivée récemment par la condamnation à la prison à vie, assortie d'une période de sûreté de 30 ans, de David Carrick, un ex-policier londonien, pour des dizaines de viols et agressions sexuelles pendant près de deux décennies. L'enquête indépendante ouverte après l'affaire Couzens a été élargie à l'affaire Carrick. (Belga)