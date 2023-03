Appel Liège - Cinq ans requis pour tentative d'assassinat à caractère xénophobe

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés en avril 2020 dans le quartier du Longdoz à Liège. Le prévenu était sorti dans la rue armé d'un couteau et avait frappé un homme au visage. La cible avait évité une grave blessure. Le prévenu s'était attaqué gratuitement à un passant qu'il désignait comme un Arabe. Il avait choisi sa cible en raison de son origine et il affirmait vouloir "dézinguer" un Arabe et exterminer cette race. L'origine de sa colère remontait à un vol de GSM commis la veille par un autre individu qu'il désignait aussi comme un Arabe. Le prévenu était ensuite revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il était sous l'influence de l'alcool et qu'il n'avait aucune intention de commettre un homicide ou de commettre un acte à caractère xénophobe. Le parquet général a souligné la personnalité paranoïaque du prévenu et son risque de récidive. L'avocat général a requis la culpabilité du prévenu sur une qualification de tentative d'assassinat à caractère xénophobe et a sollicité une peine de 5 ans de prison. L'arrêt sera prononcé le 30 mars. (Belga)