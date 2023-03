Appel Liège - Le commanditaire de plusieurs braquages condamné à 6 ans

Plusieurs braquages de commerces et cambriolages de maisons avaient été commis entre le 26 et le 31 août 2021 dans la région se situant entre Hannut et Waremme. Des "Night & Day" ainsi que l'habitation du bourgmestre d'Oreye avaient été ciblés par la bande qui avait aussi commis des tentatives de braquages dans la région de Liège. L'enquête avait abouti à l'arrestation de quatre jeunes âgés de 19 à 25 ans. Deux prévenus qui avaient reconnu leur participation avaient été condamnés en première instance à des peines de 4 ans de prison avec sursis partiel. Les deux autres avaient été acquittés faute d'éléments matériels suffisants. Le parquet avait fait appel de l'acquittement du présumé chef de la bande. A la suite d'une dette d'argent portant sur une transaction de drogue, il avait encouragé les trois autres auteurs à commettre les faits et les avait accompagnés, à distance, pendant qu'ils commettaient les braquages. Il avait désigné les cibles des différentes attaques et se serait fait remettre l'argent dérobé. La cour l'a condamné à une peine de 6 ans de prison. (Belga)