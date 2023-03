Après leur triomphe stambouliote, retrouvailles sur un fil pour les Tornados

"C'est sympa de se retrouver avec ceux qui n'ont pas couru également, c'est un chouette team building avant de repartir vers les championnats du monde", s'est réjoui Jacques Borlée, qui s'est lui aussi prêté à l'exercice. Bien que principalement ludique, la discipline présente aussi des intérêts pour les athlètes de haut niveau, a relevé le coach des Belgian Tornados. "Ça apprend l'auto-grandissement, l'alignement, la concentration avec beaucoup de relâchement, la vision, la vigilance, la respiration..." L'équipe belge sera très vite tournée vers les Championnats du Monde à Budapest, les Mondiaux de relais aux Bahamas, avec en ligne de mire les JO de Paris, "le moment suprême". "Ce qui est fantastique, c'est qu'ils sont directement repartis malgré les trois médailles gagnées l'an dernier", a encore souligné Jacques Borlée. Julien Watrin, à peine auréolé de sa médaille d'argent en individuel, est "encore sur un petit nuage", a-t-il reconnu. "Avec les vols, je n'ai pu aller dormir qu'à 2h00 du matin, je n'ai pas encore eu le temps de voir ma famille, mais c'est super de se retrouver avec tout le groupe. Là j'ai une semaine plus calme, je vais pouvoir célébrer, c'est aussi important." Le funambulisme est une pratique qui l'attire et qu'il a même déjà expérimenté dans sa préparation. "Intégrer ce relâchement, cette concentration, le travail sur la respiration, c'est très intéressant pour la compétition. J'ai un peu le vertige, mais j'aurais bien aimé tenter la corde placée à six mètres de haut", a assuré le vice-champion d'Europe. (Belga)