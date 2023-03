Au moins 16 morts dans l'explosion d'un immeuble de bureaux au Bangladesh

L'explosion a touché les quatrième et cinquième étages d'un bâtiment de sept niveaux situé dans le quartier commercial animé de Gulistan, peu avant 17H00 heures locales (12H00 HB). "Au moins 15 personnes sont mortes, dont deux femmes", a indiqué à l'AFP Nazmul Islam, directeur du Dhaka Medical College Hospital. Plus de 100 personnes ont été conduites à cet hôpital pour y être soignées après des blessures à la tête ou des fractures, a-t-il ajouté. Aucun incendie ne s'est déclaré dans le bâtiment mais plus de 150 pompiers se sont rendus sur le lieu de l'explosion pour aider aux opérations de secours, a déclaré un porte-parole des pompiers. Un homme vêtu d'une chemise couverte de sang a déclaré qu'il avait été blessé dans l'explosion, qui a brisé des vitres et endommagé un mur du bâtiment. "Il y avait des gens allongés sur le sol. J'ai réussi à sortir par une fenêtre", a-t-il expliqué. La cause de l'explosion reste à déterminer, mais les incendies et explosions mortels dans les bâtiments sont fréquents au Bangladesh, où les règles de sécurité sont souvent trop laxistes. Une autre explosion dans une usine d'oxygène, à côté de la ville portuaire de Chittagong dans le sud du pays, a tué trois personnes samedi. (Belga)