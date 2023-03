Challenger de Lugano - Gauthier Onclin se défait de Dan Added pour accéder au deuxième tour

Après avoir concédé son service dans le premier set et été mené 1-3, le joueur de 22 ans s'est repris pour contre-breaker dans la foulée, et prendre le service de son adversaire en fin de set pour s'imposer, 6-4. Il a poursuivi sur sa lancée avec deux breaks consécutifs pour entamer la deuxième manche, remportée 6-2, et assurer sa qualification. Gauthier Onclin s'était sorti des qualifications au même titre que son adversaire du jour. Au prochain tour, Onclin pourrait rencontrer son compatriote Raphael Collignon, 21 ans et 238e au classement ATP. Celui-ci sera opposé au Suisse Dominic Stricker, deuxième tête de série et 126e joueur mondial, au premier tour de la compétition. Lundi soir, Zizou Bergs (ATP 139) s'était incliné contre le Français Antoine Escoffer (ATP 197) à Lugano. Bergs doit encore disputer à partir de mercredi le tournoi de double aux côtés du Néerlandais David Pel. (Belga)