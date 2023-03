Chambre du conseil Arlon - Homicide à Martelange: l'infirmière de la nonagénaire maintenue en détention

Le 1er mars, l'infirmière en question avait alerté la police à la suite de la découverte du corps de sa patiente. Le dossier avait été mis à l'instruction du chef d'homicide. Enquêteurs, laboratoire de la police technique et scientifique et médecin légiste étaient alors descendus sur place en présence du parquet et du juge d'instruction. L'autopsie a révélé que "la cause du décès résulte d'un traumatisme crânien majeur", a fait savoir mardi le parquet par voie de communiqué, précisant que le cerveau avait été touché plusieurs fois. L'enquête se poursuit, a ajouté le parquet. (Belga)