Coupe CEV - Grosse performance de Roulers en demi-finale aller contre Plaisance

Les Flandriens se sont imposés 3 sets à 0 (25-20, 25-23, 25-23) et aborderont le match retour le 15 mars avec confiance. Pablo Koukartsev a terminé meilleur marqueur (18 points) avec Seppe Rotty (12) et Pieter Coolman (10). Les Roulariens, en très grande forme, ne recevaient peut-être pas la meilleure équipe transalpine, mais le volley italien est l'un des meilleurs au monde et si Plaisance, 6e dans son championnat et vainqueur de la Coupe d'Italie le mois dernier, dispute pour la première fois la Coupe d'Europe, les Italiens faisaient figure de favoris avec notamment en leurs rangs le meilleur joueur de Serie A la saison dernière, le Français Antoine Brizard, champion olympique à Tokyo, et ce même sans leur Cubain Roberlandy Simon (dos). Les champions de Belgique ont joué crânement leur chance, eux qui ont commencé la saison en Ligue des Champions avant d'être reversé en Coupe CEV, la deuxième compétition européenne. Elle s'appelait avant 2008 la Top Team Cup et Roulers y a inscrit son nom au palmarès en 2002. Roulers avait passé le cap des quarts de finale en battant Maaseik, lui infligeant le même sort en finale de la Coupe de Belgique le 26 février dernier à Anvers, ajoutant une 15e Coupe à son palmarès pour 13 titres de champion. En championnat, les troupes de Steven Vanmedegael sont favoris des Champion's playoff, sortant invaincues de la phase classique avec aussi un total de 46 points sur 48 possibles. L'autre demi-finale mercredi oppose d'autres Italiens, ceux de Modène avec Tomas Rousseaux aux Polonais de Belchatow. La finale se disputera en aller-retour les 29 mars et 5 avril. Monza l'avait emporté la saison dernière. (Belga)