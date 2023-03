Crise de l'accueil - Molenbeek annonce l'évacuation des demandeurs d'asile installés le long du canal

Molenbeek Saint-Jean a connu pendant plus de 5 mois une occupation sur le pont situé au croisement de la rue de l'Avenir et du boulevard de Nieuport. Une cinquantaine de demandeurs d'asile, provenant pour la plupart d'Afghanistan, se sont installés sous des tentes. Depuis le 15 février dernier, un nombre important de nouvelles tentes ont été installées le long du canal. Ces nouvelles personnes ont été identifiées comme des candidats à l'asile. Selon la commune, elles provenaient de l'occupation du bâtiment situé rue des Palais à Schaerbeek. Cette nouvelle situation a fait monter le nombre de demandeurs d'asile à plus de 150. Dans un communiqué, la commune de Molenbeek a précisé que qu'elle avait mobilisé l'ensemble de ses équipes, depuis des semaines, afin de s'assurer que cette extension ne provoque pas d'incident vu la configuration des lieux. "En tant que bourgmestre, j'ai constaté, comme beaucoup d'autres, une réelle difficulté au niveau de la sécurité. La cohabitation de si nombreuses personnes dans cet espace public n'était pas envisageable", a commenté la bourgmestre Mme Moureaux, citée dans le communiqué. Selon celle-ci, la coordination communale a permis qu'une "solution pacifique" soit trouvée à cette situation. "Je suis soulagée de voir la fin de cette occupation via une solution de relogement pour l'ensemble des demandeurs d'asile présents sur les quais", a dit la bourgmestre, remerciant les agents communaux, la police locale, le cabinet de la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor ainsi que le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort. La commune fera le point sur cette opération à la mi-journée. (Belga)