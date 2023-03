Delhaize - La direction de Delhaize veut faire passer tous les magasins sous franchise

Selon la direction, "il s'agit de la seule option pour continuer à investir dans un avenir durable pour Delhaize". Elle assure qu'aucun collaborateur des magasins ne perdra ni son travail, ni ses conditions salariales, par contre "la transition progressive des supermarchés en gestion propre vers des magasins indépendants entraînera une réduction graduelle du nombre de fonctions au sein du siège". Selon la direction, les magasins affiliés "ont vu leur part de marché augmenter de manière constante au cours des dernières années", tandis que "les supermarchés en gestion propre (...) ont vu leur rentabilité et leur part de marché décliner au cours de la même période". Elle estime qu'en choisissant un seul modèle de magasins, Delhaize pourra s'adapter avec flexibilité à un marché en évolution rapide. "C'est choquant, c'est dur", a réagi à la sortie du conseil d'entreprise le secrétaire de l'ACLVB (syndicat libéral), Wilson Wellens. Le passage sous franchise des 128 magasins est une nouvelle bien pire qu'attendue, estime-t-il. Car même si la direction affirme que les travailleurs garderont leurs conditions de travail et de salaire, ils changeront de commission paritaire et cela amène son lot d'incertitudes pour l'avenir. Du côté des syndicats socialiste et chrétien, on s'interroge aussi sur la possibilité de trouver des repreneurs pour tous ces magasins. "Mettre 128 magasins sur le marché en une fois, c'est hallucinant", relève Edwin Muller pour l'ACV Puls. (Belga)