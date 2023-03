Dossier azote en Flandre - Jambon espère parvenir à un accord vendredi avec le CD&V

"Si on n'y arrive pas, les dégâts seront alors imprévisibles, à plusieurs niveaux", a toutefois averti le chef de l'exécutif flamand. Celui-ci a néanmoins estimé que le compromis final ne pourrait pas s'éloigner sensiblement de la note approuvée dimanche soir par les ministres N-VA et Open Vld, mais sans l'aval du CD&V. Cela nécessiterait en effet, selon lui, de mener une nouvelle enquête publique "avec toutes les lenteurs possibles que cela implique", a souligné M. Jambon devant les députés. Un fait qui n'est pas passé inaperçu: son intervention à la tribune mardi après-midi n'a suscité quasi aucun applaudissement dans les rangs démocrates-chrétiens. Le Parlement flamand tiendra mercredi un débat supplémentaire consacré à la crise politique provoquée par le dossier des rejets d'azote dans l'environnement. Devant les élus, le ministre-président flamand a rappelé mardi que la note approuvée dimanche soir était le fruit de mois de concertation et défendu le fait que celle-ci a été approuvée "à une large majorité". Mais cela ne lui confère aucune validité, selon un avis du service juridique du Parlement flamand. "Je m'engage à ce que les prochaines étapes de la procédure soient approuvées par tous les partenaires du gouvernement", a affirmé M. Jambon, qui entend "tout faire" pour parvenir à un accord d'ici vendredi. Le chef de l'exécutif flamand a rappelé que son gouvernement avait déjà traversé -avec succès- plusieurs crises depuis le début de la législature, et qu'il espérait bien en faire de même pour le dossier de l'azote. (Belga)