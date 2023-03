GP Monseré - Lotto Dstny demande la preuve que Gerben Thijssen a gagné

Le GP Monséré s'est achevé par un sprint très serré entre Thijssen et Ewan. Après avoir examiné la photo-finish pendant de longues minutes, les commissaires ont attribué la victoire à Thijssen. Mais des photos où l'Australien semble devancer le Belge ont depuis circulé. Lotto Dstny veut que les choses soient claires. "Attention, nous ne déposons pas plainte auprès de l'UCI, a précisé Stéphane Heulot, le CEO de Lotto Dstny. "Nous voulons simplement voir la photo-finish, celle visionnée par le jury pour déterminer le vainqueur." Heulot explique que Nikolas Maes, le directeur sportif de Lotto Dstny dimanche, n'a pas pu voir la photo-finish. "Il a pu voir une image de la photo-finish. Apparemment, il y aurait eu un problème avec l'ordinateur. Maintenant, je demande simplement si nous pouvons encore voir cette photo-finish en question. De la sorte, nous aurons la preuve que notre coureur a été correctement déclaré deuxième", a poursuivi Heulot. Le CEO fait la comparaison avec l'étape d'ouverture de l'UAE Tour le mois passé, lorsque Tim Merlier (Soudal Quick-Step) avait été déclaré vainqueur devant Ewan sur base de la photo-finish également. "Il était alors évident que Merlier l'avait emporté et nous nous sommes aussitôt inclinés. Mais lors du GP Monséré, nous n'avons jamais vu cette photo-finish. De plus, des images apparaissent aujourd'hui qui remettent en question cette décision. Je répète que nous ne déposons pas plainte, mais que nous voulons simplement la preuve que la direction de course a déclaré Thijssen vainqueur à juste titre. Si c'est le cas, je n'ai aucun problème. Nous voulons seulement de la clarté." (Belga)