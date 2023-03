Invasion de l'Ukraine - Les Verts veulent inscrire le groupe Wagner sur la liste des organisations terroristes

"Wagner exécute, viole et massacre des civils innocents en Ukraine, dans le seul but d'inspirer la terreur au sein de la population. C'est la définition même du terrorisme. Les 11 personnes de Wagner sanctionnées il y a 10 jours par l'Union européenne ne suffisent pas. Le groupe Wagner doit être repris dans son ensemble sur la liste européenne des entités terroristes", a expliqué le député Samuel Cogolati dans un communiqué. "Pour beaucoup de parlements - en Lituanie, Lettonie, Estonie, Pologne, République tchèque, et même le Parlement européen -, le groupe Wagner répond aux critères pour être placé sur la liste des entités terroristes européennes", a-t-il précisé, interrogé dans La Libre. Si le groupe Wagner est inscrit sur une telle liste, toute personne qui lui apporterait un soutien financier ou matériel commettrait une infraction. Les banques devraient vérifier que leurs clients n'ont pas de lien avec cette organisation. "Inscrire le groupe Wagner sur cette liste permettrait donc concrètement d'assécher la machine de guerre russe et de soutenir l'Ukraine", a ajouté le député. (Belga)