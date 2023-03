Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine et la Russie échangent plus de 200 prisonniers de guerre

Environ 90 soldats russes capturés seront relâchés par l'Ukraine et s'envoleront vers Moscou pour y recevoir des soins médicaux, a déclaré le ministre russe de la Défense mardi. A Kiev, le chef du cabinet présidentiel, Andriy Yermak, a répondu que 130 soldats ukrainiens seront cédés par les forces armées russes. Il a précisé que 87 d'entre eux défendaient la cité portuaire de Marioupol qui est maintenant sous occupation russe depuis dix mois. Il a ajouté que 35 autres ont été capturés à proximité de Bakhmout et de Soledar, dans l'est de l'Ukraine. Les deux nations procèdent régulièrement à ce type de transactions depuis que la Russie a démarré son invasion militaire de l'Ukraine en février 2022. D'après le commissaire ukrainien aux Droits de l'homme, Dmytro Lubinets, un total de 1.993 de ses compatriotes sont rentrés de captivité. Les autorités russes, elles, n'ont pas encore communiqué sur le nombre de leurs ressortissants libérés. (Belga)