Invasion de l'Ukraine - Un "groupe pro-ukrainien" derrière le sabotage de Nord Stream, selon le renseignement US

Le journal ajoute que les informations consultées par le renseignement américain ne permettent "aucune conclusion ferme" et "laissent ouverte la possibilité que l'opération ait été lancée en secret par une force tierce ayant des liens au sein du gouvernement ukrainien ou ses services de sécurité." Selon des responsables américains, il n'y a aucune indication cependant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait été impliqué dans ce sabotage. Les informations collectées par le renseignement américain suggèrent que les auteurs derrière le sabotage étaient des "adversaires du président russe Vladimir Poutine", probablement des ressortissants ukrainiens ou russes, selon le New York Times. Dans un article distinct, des médias allemands affirment mardi que l'enquête criminelle a permis d'identifier le bateau utilisé pour le sabotage. Celui-ci a été loué par une société basée en Pologne et "appartenant apparemment à deux Ukrainiens", affirment l'hebdomadaire die Zeit ainsi que les chaînes publiques ARD et SWR. Une équipe de six personnes, composée de cinq hommes et une femme et comprenant des plongeurs, a embarqué à bord pour transporter et disposer les explosifs sur le site, poursuivent les médias. Ils tirent ces informations d'entretiens "avec des sources dans plusieurs pays." Des enquêtes judiciaires sur la destruction des gazoducs sont menées par l'Allemagne, le Danemark, la Suède. Toutefois, "la nationalité des auteurs n'est pas claire", ajoute die Zeit, précisant que de faux passeports ont été utilisés pour louer le bateau. Les enquêteurs ont pu déterminer que le commando avait pris la mer depuis le port allemand de Rostock le 6 septembre 2022 et ont ensuite localisé le bateau près de l'île danoise de Christiansø.