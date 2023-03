ITF Trnava - Greet Minnen rejoint le 2e tour d'un 60.000 dollars en Slovaquie

Greet Minnen, 25 ans, 183e au classement WTA, a pris la mesure au premier tour de la jeune Russe de 19 ans, Kristina Dmitruk, 224e mondiale, en deux sets: 7-6 (7/5) et 6-1. La partie a duré 1 heure et 32 minutes. En 8es de finale, la Limbourgeoise sera opposée à la Croate Jana Fett (WTA 265) ou à la jeune Tchèque de 18 ans, Dominika Salkova (WTA 276), issue des qualifications. Greet Minnen avait été sortie en demi-finales la semaine dernière à Trnava lors du premier tournoi organisé dans la cité slovaque où elle avait manqué de peu d'accéder à une 4e finale consécutive sur le circuit ITF. Redescendue sur ce circuit ITF après son élimination en qualifications de l'Open d'Australie en janvier, Minnen a remporté coup sur coup les ITF 60.000 dollars de Sunderland et 40.000 dollars de Porto puis avait été battue en finale du 60.000 dollars d'Altenkirchen en Allemagne. A Trnava, elle a par contre remporté le double aux côtés de Yanina Wickmayer la semaine dernière. (Belga)