Journée de lutte pour les droits des femmes - Mathieu Michel encourage les femmes à s'orienter davantage vers le numérique

Parmi les professionnels des technologies de l'information et de la communication (TIC), moins de 20% sont des femmes, selon Interface 3. Le centre forme chaque année plus de 100 femmes et se vante d'un taux d'embauche avoisinant les 80%. Le centre bénéficie notamment de fonds du "Digital Belgium Skills Fund", créé en 2017 par le gouvernement fédéral et sous la responsabilité du secrétaire d'État Mathieu Michel. Interface 3 offre des formations en informatique qui peuvent ensuite mener à des compétences "experts" (cybersécurité, réalité virtuelle, jeu vidéo, big data), à destination des femmes en recherche d'emploi et en réorientation professionnelle. "On veut faire en sorte que les femmes prennent le train du numérique, qu'elles soient actrices plutôt que spectatrices", explique Laure Lemaire, directrice du centre de formation. "Les femmes ne sont pas suffisamment impliquées dans ce secteur", déplore Mathieu Michel. "Elles composent 50% du potentiel de travail, mais sont sous-représentées dans le domaine de la technologie", selon le secrétaire d'État, qui a salué le travail du centre, créé dans les années 1980. Le libéral a également souligné l'importance de trouver une solution pour un financement structurel de ce type d'association. Plusieurs femmes ont ensuite témoigné de leur expérience au sein du centre et des stages qu'elles ont pu effectuer durant leur formation, notamment chez Infrabel. Les témoignages saluaient entre autres l'inclusion du centre et la qualité des formations données en un laps de temps assez réduit. (Belga)