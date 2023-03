La Bourse de Tokyo clôture en petite hausse avant Powell, Hong Kong en repli

L'indice vedette Nikkei a clôturé sur une hausse de 0,25% à 28.309,16 points tandis que l'indice élargi Topix a grimpé davantage (+0,42% à 2.044,98 points). Wall Street avait terminé lundi autour de l'équilibre, se montrant prudente elle aussi avant les auditions de M. Powell au Congrès américain mardi et mercredi. Ce double rendez-vous pourrait donner de nouvelles indications sur les vues de la Fed concernant l'évolution de sa politique monétaire et de l'inflation aux Etats-Unis dans les prochains mois. À la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait lui 0,97% vers 06H45 GMT, ayant brutalement effacé ses gains dans l'après-midi après la publication de piètres données pour le commerce extérieur chinois en janvier-février. Tant les exportations que les importations chinoises ont continué de nettement reculer sur la période. Dans l'attente des messages de Jerome Powell, le dollar était très stable par rapport au yen, valant 135,94 yens vers 06H40 GMT contre 135,93 yens lundi à 21H00 GMT. Le cours de la monnaie européenne variait à peine lui aussi, un euro s'échangeant pour 145,22 yens contre 145,18 yens la veille, et étant parfaitement stable face au billet vert, à 1,0681 dollar comme lundi à 21H00 GMT. Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain avançait de 0,27% à 80,68 dollars vers 06H30 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,23% à 86,38 dollars. (Belga)