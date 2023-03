La Chine débute 2023 avec des chiffres du commerce dans le rouge

La menace de récession aux États-Unis et en Europe, combinée à une inflation galopante, contribue à affaiblir la demande internationale en produits chinois. La Chine a par ailleurs brutalement levé en décembre l'essentiel de ses mesures contre le Covid-19 qui pénalisaient l'activité depuis trois ans. La décision a entraîné une hausse exponentielle du nombre de malades du coronavirus, ce qui a fortement perturbé en janvier la production et les chaînes logistiques. Dans ce contexte, les exportations de la Chine ont de nouveau dégringolé en janvier-février (- 6,8% sur un an), selon les chiffres en dollars publiés par les Douanes chinoises. Des analystes s'attendaient à un nouveau repli, mais plus prononcé (-12%), après -9,9% en décembre. Depuis octobre, les ventes de la Chine à l'étranger sont constamment dans le rouge. En décembre, elles avaient connu leur plus forte chute depuis les débuts de la pandémie en 2020, quand la Chine était pratiquement à l'arrêt. Dans l'autre sens, les importations de la Chine ont également connu un repli en janvier-février (-10,2% sur un an), selon les Douanes. Il s'agit d'une baisse plus prononcée que celle de décembre (-7,5%). Quant à l'excédent commercial du géant asiatique, il a atteint en janvier-février cumulés 116,8 milliards de dollars (109,2 milliards d'euros). Il était de 78 milliards de dollars pour le seul mois de décembre. Pékin publie habituellement des données cumulées pour janvier et février en raison de la survenue des longs congés du Nouvel an lunaire à des dates variables durant les deux premiers mois de l'année. (Belga)