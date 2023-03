La proposition de loi sur les jeux de hasard sera votée mercredi

Selon le député écologiste, quelques amendements d'ordre technique seront votés afin de se conformer à une ordonnance en référé du tribunal de Namur. À ses yeux, cette décision de justice n'a toutefois pas d'influence sur la proposition de loi en tant que telle. Des équilibres ont par ailleurs été trouvés au sein de la majorité, ajoute-t-il. Le texte sera voté quasi tel que présenté lors des séances de commission précédents, a pour sa part confirmé le chef de groupe des libéraux francophones. La question de l'interdiction de la publicité cristallisait le débat entre libéraux et écologistes. Selon la proposition de loi, une interdiction de principe de la publicité sera actée. Le gouvernement pourra cependant procéder par arrêté à certaines autorisations sous conditions. Le texte qui devrait être adopté en commission mercredi vise notamment à interdire les machines à sous 3.3 dans les cafés et à interdire de combiner plusieurs licences sur un même site web. La proposition prévoit aussi de relever et de généraliser la limite d'âge pour les jeux de hasard à 21 ans, au lieu de 18 ans, y compris pour les jeux de la Loterie Nationale. (Belga)