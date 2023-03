Le CEO du brasseur Carlsberg démissionne

Cees't Hart est le premier dirigeant non danois de Carlsberg. Il a rejoint l'entreprise en 2015 après avoir quitté le groupe laitier FrieslandCampina, dont il était responsable depuis 2008. Chez Carlsberg, il s'est vu confier la mission de rétablir la croissance après une période de stagnation des bénéfices. Le quinquagénaire est parvenu à réduire les coûts et à améliorer la rentabilité du groupe, en élargissant notamment la gamme des bières spéciales et des boissons non alcoolisées, segments dans lesquels la rentabilité était la plus élevée. L'année dernière a été quelque peu chahutée pour le brasseur, qui avait indiqué fin mars mettre en vente ses activités en Russie, à la suite de l'invasion de l'Ukraine. "En restant à bord pour six mois supplémentaires, l'équipe et moi-même pouvons continuer à réaliser nos projets ambitieux pour 2023 et concrétiser la vente des activités russes avant l'été", se réjouit-il. On ignore encore qui lui succédera. Carlsberg représente le plus grand brasseur étranger en Russie, où il emploie quelque 8.400 personnes. Pendant des années, ses activités en Russie ont été considérées comme un moteur de croissance essentiel pour l'entreprise, la Russie représentant près d'un tiers des bénéfices du géant de la bière. Toutefois, en raison de "performances décevantes", le marché russe avait déjà perdu de son importance pour Carlsberg au moment de l'invasion ukrainienne. (Belga)