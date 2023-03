Le Cirque du Soleil de retour sous chapiteau en Belgique cet été

À la différence des spectacles du Cirque du Soleil tournant de salle en salle, comme le récent "Crystal", passé en février par le Palais 12 de Bruxelles et le Sportpaleis d'Anvers durant quelques jours, ceux sous chapiteau ont vocation à s'attarder plusieurs semaines dans une ville. Ce sera le cas de "Kurios", "un spectacle qui revisite de manière inédite le style qui a fait la réputation du Cirque du Soleil en associant des numéros circassiens époustouflants à un univers "steampunk" ébouriffant qui évolue entre poésie, art et humour", décrivent les organisateurs. Présenté pour la première fois à Montréal en 2014, il a déjà séduit plus de 4,5 millions de spectateurs dans 30 villes du monde, avec plus de 2.000 représentations données par sa troupe composée de 49 artistes. Le spectacle, qui n'a jamais été joué en Belgique, vient de battre des records de fréquentation au Royal Albert Hall à Londres, où il avait été présenté en première européenne. Il s'agit du premier show sous grand chapiteau depuis six ans. En 2015, "Amaluna" était en effet passé par Bruxelles et avait attiré 130.000 spectateurs. Deux ans plus tard, 160.000 personnes avaient assisté aux représentations de "Totem", toujours dans la capitale. "Kurios" sera présenté à Knokke-Heist du 27 juillet au 27 août, avant de s'installer sur le site de Brussels Expo à partir du 7 septembre. La vente des places débutera ce vendredi 10 mars à partir de 10h00 via le site www.cirquedusoleil.com/kurios. (Belga)