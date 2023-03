Le Premier ministre slovaque quitte son parti avant des élections anticipées

"Mon histoire dans OLaNO se termine aujourd'hui", a écrit lundi soir M. Heger sur son profil Facebook. "J'ai ma propre vision de la politique. Je sais que si je veux la réaliser je dois suivre mon propre chemin. La vie amène des situations où nous devons prendre une décision. Je le fais aujourd'hui", a-t-il indiqué, sans préciser ses nouveaux projets. Le président du parti anti-corruption OLaNO (Gens ordinaires et personnalités indépendantes) et ancien Premier ministre Igor Matovic a immédiatement répondu dans les commentaires: "Bonne chance et merci pour le voyage ensemble". M. Heger avait signalé la possibilité d'une telle décision en janvier, déclarant qu'il voulait "faire partie des forces démocratiques unies". Selon des médias locaux, le chef du gouvernement pourrait être rejoint par d'autres membres de son gouvernement par intérim, chargé d'exécuter les affaires courantes depuis une motion de censure en décembre dernier. "Avec Eduard Heger, nous recherchons une solution pour que l'électeur dispose d'un choix", avait déclaré en janvier le ministre de la Défense, Jaroslav Nad. M. Heger a remplacé à la tête du gouvernement le chef de l'OLaNO Igor Matovic en avril 2021, ce dernier devenant ministre des Finances à la suite d'une querelle au sein de sa coalition gouvernementale centriste quadripartite. La crise politique a réduit la popularité du chef du gouvernement. Selon un sondage de février, 19% des électeurs lui faisaient confiance, comparé à 28% un an auparavant. Les élections anticipées auront lieu en Slovaquie le 30 septembre. (Belga)