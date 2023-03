L'engin découvert à Visé était une douille de signalisation, pas un obus, dit la Ville

Vendredi dernier, des ouvriers ont découvert en terre ce qui leur a semblé être un obus de la deuxième guerre mondiale. Ils ont alors décidé, en accord avec leur responsable, de l'isoler sur la place et de le placer sous un monticule de sable pour le reste de la journée et le week-end, expliquent mardi les autorités communales qui leur reprochent de n'avoir "pas jugé utile de prévenir les services de secours ou les autorités". Lundi matin, un périmètre de sécurité a finalement été mis en place mais, aucune trace de l'engin n'a pu être trouvée à l'endroit mentionné, après trois heures de recherche par le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee). "Un mauvais plaisantin étant probablement venu le chercher durant le week-end", mentionne le communiqué. Selon la Ville, ce n'est que lundi soir qu'un agent technique communal découvre des photos de l'engin prises par un ouvrier de l'entreprise qui l'avait découvert le vendredi. "Photo jamais communiquées à la police ou aux autorités communales", dénonce la Ville. Et ces photos permettent d'identifier automatiquement qu'il ne s'agit absolument pas d'un obus mais d'une douille de signalisation, matériel utilisé pour faire tenir les panneaux de signalisation en terre, ajoutent les autorités communales. En définitive, aucun obus n'a jamais été trouvé sur cette place et dans ces travaux, affirme la Ville qui juge inacceptable la situation née de la réaction des ouvriers de l'entreprise sous-traitante. Les ouvriers ont été convoqués par l'agent technique communal et la Ville de Visé assure que la population n'a jamais été mise en danger. (Belga)