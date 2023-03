Les Belges à l'étranger - Sans Vanheusden, l'AZ Alkmaar gagne à la Lazio en 8e de finale aller en Conference League

Dominante dès l'entame du match, la Lazio a ouvert le score grâce à un but de Pedro (18e) bien trouvé par Zaccagni. L'AZ est revenu dans le match suite à un but de Vangelis Pavlidis quelques instants avec la fin de la première mi-temps (45e). En seconde période, les Néerlandais sont bien revenus dans la partie et ont pris les commandes grâce à Milos Kerkez (62e). Victime d'une blessure depuis plusieurs semaines, Zinho Vanheusden n'était pas aligné pour cette rencontre côté néerlandais et ne figurait pas sur la feuille de match. Le dernier match du Diable Rouge remonte au 28 janvier dernier en championnat face à Utrecht. Les 8e de finale aller de la Conference League continueront jeudi avec plusieurs affiches dont : Anderlecht - Villareal à 18h45 et La Gantoise - Basaksehir à 21h00. (Belga)