Paris-Nice - Chaque seconde compte pour Jonas Vingegaard, qui prend une courte avance sur Tadej Pogacar

La Jumbo-Visma alignait une équipe avec plusieurs spécialistes du contre-la-montre, au plus grand bonheur du leader danois. "C'est incroyable d'avoir autant d'hommes forts avec moi. On est très contents de la victoire aujourd'hui. C'est une très bonne journée pour nous, je suis content et reconnaissant envers mon équipe." Le contre-la-montre par équipes se fait de plus en plus rare dans les courses cyclistes modernes. Sur le Paris-Nice, il y avait trente ans que l'exercice n'avait plus été au programme. "On ne s'entraîne pas trop souvent" pour le chrono par équipes, a reconnu Vingegaard. "On l'a un peu travaillé avant aujourd'hui. On a fait un bon boulot à l'entraînement, et pendant la course aujourd'hui. C'a été très vite et ça a bien roulé pour nous." Le vainqueur du Tour de France est désormais à trois secondes du leader du classement général, le Danois Magnus Cort (EF Education Easy-Post). Il compte onze secondes d'avance sur son rival, Pogacar. "C'était une étape difficile. On espérait peut-être gagner encore plus de temps, mais on prend chaque seconde qu'il y a à prendre. Je suis très content du résultat", a-t-il conclu. Mercredi, il pourra pour la première fois s'expliquer avec les autres favoris, sur les pentes de la Loge des Gardes (6,7 kilomètres à 7,1%), théâtre du final de la quatrième étape, la première arrivée au sommet. (Belga)