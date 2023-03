Première journée mondiale du Big Bang à Charleroi

Le moment fort de la journée sera une conférence grand public organisée au Palais des Beaux-Arts de Charleroi sur le thème de l'espace. L'astronome et géophysicienne Véronique Dehant et le scientifique et écrivain Christophe Galfard sont attendus sur scène dans un premier temps ainsi que les astronautes ESA Samantha Cristoforetti et Raphael Liégeois, nouvellement promu, dans un second temps. Des tables rondes et des conférences seront organisées plus tôt dans l'après-midi pour évoquer deux autres thèmes: ceux de la diffusion scientifique et des entreprises aérospatiales carolos. Le secrétaire d'Etat Thomas Dermine, qui a porté le projet de cette journée du Big Bang, a évoqué plusieurs objectifs en lien avec les jeunes Carolos, dont ceux d'éveiller chez eux un intérêt pour les carrières scientifiques et de mettre en avant l'offre de formations qui existe désormais à Charleroi en matière de STEAM (métiers des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, de l'art et des mathématiques). (Belga)