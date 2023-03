Qualifications Mondial 2024 de futsal - Battue par la Géorgie, la Belgique espère être parmi les meilleurs deuxièmes pour passer

Les Géorgiens avaient déjà battu les Diables Rouges 4-2 et se qualifient. Sous les yeux de Franky Vercauteren, nouveau directeur technique de l'Union belge, Rahou a ouvert le score après 43 secondes (1-0) pour les troupes de Karim Bachar face à une formation qui dispose de plusieurs Brésiliens naturalisés La Géorgie a égalisé par Gomez (1-1, 4:24), mais les Diables ont repris de suite l'avance par El Fakiri (2-1, 4:41). La Géorgie égalisait par Gomez encore (2-2, 6:34) avant de passer devant par Petry Branco (2-3, 15:32). Après deux montants de chaque côté, le score au repos affichait 3-4 pour les Géorgiens avec deux buts dans la dernière minute de Sababti (3-3, 19:18), côté belge, et Thales (3-4, 19:54). La Géorgie s'éloignait à la reprise avec Ghavtadze (3-5, 21:36) et Thales (3-6, 27:05) forçant l'addition par Saiotti (3-7, 37:01). La Belgique réduisait cependant la marque par Ghislandi (4-7, 37:46.). Troisième joueur à passer ce cap, Ahmed Sababti avait fêté samedi ses 100 sélections lors de la victoire 1-6 contre l'Autriche à Vienne après avoir déjà étrillé les Autrichiens en octobre dernier (11-0) pour débuter leur parcours qualificatif à Roosdaal. Le vainqueur de chacun des douze groupes (de trois) et les quatre meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour le Tour Elite en décembre. Les huit autres disputeront un barrage les 10 et 19 avril suivant un tirage au sort vendredi. Le pays hôte du Mondial 2024 n'est pas encore connu. En 2021, le Portugal avait remporté l'édition organisée en Lituanie après sa victoire 2-1 contre l'Argentine en finale. (Belga)