Tirreno-Adriatico - Fabio Jakobsen remporte sa deuxième victoire de la saison: "Je fais de mon mieux"

C'est la deuxième victoire de la saison pour le coureur néerlandais. L'année dernière à la même date, il avait déjà accumulé six succès. "Ça va un peu moins vite qu'en 2022, mais je fais de mon mieux. Après ces victoires, j'ai connu un temps d'arrêt. J'ai maintenant deux victoires à mon compte, il y a encore des courses importantes à venir, et j'en vise d'autres. Je fais de mon mieux. Il faut d'abord avoir les opportunités, puis les saisir, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui." Fabio Jakobsen a lancé son sprint à la perfection. "Fernando Gaviria est parti tôt. J'étais derrière Bert (Van Lerberghe, ndlr), et je voulais y aller mais quand vous avez un coéquipier, il est parfois préférable d'attendre un peu. Nous avons sprinté à trois et mon timing était excellent, dans la roue de Jasper (Philipsen, ndlr)". Le champion d'Europe a loué son équipe, et son poisson-pilote Van Lerberghe qui suppléait un Morkov malade. "Bert est un grand gaillard qui prend beaucoup de vent, ce qui est idéal pour moi. J'étais donc frais dans les derniers mètres, avec de l'accélération dans les jambes. C'est seulement grâce à l'équipe que j'ai pu gagner ici." Et Jakobsen d'évoquer le duel à distance avec son coéquipier Tim Merlier, vainqueur d'étape sur Paris-Nice, dimanche. "Je fais de mon mieux, je veux aller au Tour et c'est toujours une lutte pour faire partie de la sélection", a-t-il ainsi conclu. (Belga)