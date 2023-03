Tirreno-Adriatico - Fabio Jakobsen s'adjuge la 2e étape devant Jasper Philipsen, Filippo Ganna toujours leader

Les Italiens Davide Bais, Mirco Maestri (tous deux Eolo-Kometa), Stefano Gandin et Alessandro Iacchi (tous deux Corratec) ainsi que le Suisse Roland Thalmann (Tudor) s'échappaient dès le début de la course. Sur un parcours essentiellement plat, à l'exception d'une côte répertoriée à mi-parcours, les échappés comptaient jusqu'à 4:30 d'avance. Maestri, Iacchi et Thalmann poursuivaient l'aventure à trois jusqu'à 20 bornes de la ligne. L'Impostino, une bosse de 1,3 km à 6 pour cent placée à 10 km de l'arrivée, ne provoquait pas de cassures. Un peloton groupé se présentait à l'arrivée. Le sprint final voyait Fabio Jakobsen devancer Jasper Philipsen et Fernando Gaviria. Le Néerlandais, 26 ans, décroche la 40e victoire de sa carrière, sa deuxième de la saison après une étape du Tour de San Juan. L'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) prenait la quatrième place, devant le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates). Filippo Ganna, vainqueur du contre-la-montre d'ouverture lundi, conserve la tête du général. Mercredi, la troisième étape reliera Follonica à Foligno (216 km). La 58e édition de la 'Course des deux mers' s'achèvera dimanche. Double tenant du titre, Tadej Pogacar est absent cette année. (Belga)