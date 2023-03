Trois voleurs de métaux en flagrant délit dans une entreprise du parc industriel de Wavre

Un père de famille et ses deux fils domiciliés dans l'entité brabançonne wallonne d'Incourt ont été interpellés par les policiers alors qu'ils dérobaient des métaux sur le site de la société Elzol, le long de l'avenue Vésale, dans le parc industriel nord de Wavre. L'entreprise visitée est spécialisée dans le placement, l'entretien et le dépannage d'installations de chauffage et de sanitaire. L'un des trois voleurs présumés avait déjà été identifié pour un vol similaire commis le 9 février dernier. Les suspects sont cités à comparaître le 27 mars devant le tribunal correctionnel de Nivelles. (Belga)