Au tour de Transavia d'élargir son offre estivale à Brussels Airport

Transavia, filiale du groupe Air France-KLM, reliera la capitale belge à Heraklion, Zakynthos, Santorin (Grèce), Malaga, Séville, Alicante, Ibiza, Tenerife (Espagne), et Faro (Portugal). "Nous constatons une hausse de la demande pour des billets vers des destinations hivernales ou au soleil, au départ de Bruxelles, également pour des passagers vivant dans le sud des Pays-Bas", explique la compagnie dans un communiqué. Il y a quelques jours, le tour-opérateur turco-néerlandais Corendon avait également fait savoir qu'il étendait son offre estivale depuis Zaventem. Il justifiait cette démarche par les scènes de pagaille observées à l'aéroport amstellodamois de Schiphol qui souffre d'un manque important de main-d'oeuvre et n'avait pas pu faire face à l'afflux de passagers depuis le printemps 2022. Transavia assure pour sa part que son extension à Bruxelles n'est pas liée aux aléas constatés à Amsterdam. Au cours de la saison hivernale, qui dure jusqu'à la fin mars, Transavia relie Bruxelles à Innsbruck et Salzbourg, en Autriche, ainsi qu'à Alicante, Tenerife et Faro. (Belga)