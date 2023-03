Braquage à Brussels Airport - Les quatre derniers prévenus dans l'affaire du braquage à Brussels Airport sont acquittés

La cour s'est limitée, mercredi, à la lecture de la conclusion de son arrêt de cent pages. Elle a confirmé le jugement rendu en première instance, le 17 mai 2018, qui a acquitté tous les prévenus du dossier. En appel, sur les dix-huit personnes poursuivies en première instance, seuls quatre hommes étaient encore prévenus, après que le parquet général ait subitement renoncé, au cours de la procédure d'appel, à poursuivre quatorze de celles-ci. La cour a estimé que "les éléments de l'enquête ne sont pas suffisamment précis" pour asseoir une culpabilité, tant quant à l'implication de ces quatre prévenus dans le braquage que quant à leur implication dans les actes préparatoires et dans le recel des bijoux volés. "Certaines circonstances sont suspectes et troublantes, mais elles demeurent discutables, aussi bien prises conjointement qu'isolément", a ajouté la cour. Le 18 février 2013, huit individus masqués et armés ont surgi sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. Ils se sont approchés d'un avion de la compagnie aérienne Swiss dans lequel se trouvait un chargement de valeur, convoyé par le transporteur de fonds Brink's. Ils se sont emparés de 121 colis contenant des diamants mais aussi des lingots d'or et des pierres précieuses, pour un montant total de 37 millions d'euros. Ce vol au butin immense est considéré comme le braquage le plus spectaculaire et le plus audacieux commis en Belgique. (Belga)