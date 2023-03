Challenger d'Antalya - Kimmer Coppejans se qualifie pour les quarts de finale

(Belga) Kimmer Coppejans s'est imposé en huitièmes de finale (2e tour) du tournoi de tennis Challenger 75 d'Antalya mercredi en Turquie. Le N.5 belge, 237e mondial, a battu le Tchèque Zdenek Kolar (ATP 178), 26 ans, 5e tête de série dans ce tournoi sur terre battue dotée de 73.000 euros. La rencontre a duré trois manches et 2h33 et s'est terminée par la victoire de Coppejans 3-6, 6-3 et 7-6 (7/3)