Challenger Pro League - Sanctions modérées après les incidents en fin de match entre les espoirs de Genk et SL 16

Victory Beniangba (Genk) et Mattieu Epolo (SL16), le gardien de 18 ans du Standard, ont été punis respectivement de trois matches effectifs (et deux matches avec sursis et 2.000 euros d'amende) et deux matches effectifs (et deux matches avec sursis aussi et 1.500 euros d'amende) de suspension. Matias Galarza (Genk) doit lui manquer trois rencontres de fait et payer une amende de 1.750 euros. Joachim Van Damme (SK Beveren) a été suspendu de son côté pour un match effectif et un match avec sursis (et 750 euros d'amende). Sauf appel, il manquera le duel vendredi contre le Beerschot. Van Damme avait reçu un carton rouge lors la victoire de ses couleurs face au RWDM (2-1) samedi. Les clubs peuvent encore aller appel, auquel cas leur dossier sera examiné vendredi. (Belga)