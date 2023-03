Conference League - Quique Setién s'attend à un match difficile face à Anderlecht

"Anderlecht a une équipe solide avec un système et un concept de jeu avec lesquels je m'y retrouve", a déclaré Setién. "Sous ces aspects, l'équipe nous ressemble un peu. Les Anderlechtois ont un peu de mal en championnat cette saison, mais j'ai vu plusieurs de leurs matchs, comme la défaite 1-0 le week-end dernier à Gand et je connais leurs qualités. Nous voulons passer au prochain tour et faire le premier pas ici à Anderlecht". a poursuivi Setién, qui est à Villarreal depuis octobre dernier après un passage infructueux au FC Barcelone. "Jouer en Europe est toujours amusant", a déclaré le milieu de terrain Dani Parejo de 33 ans. "Avec Anderlecht, nous nous retrouvons face à un bel adversaire. Ce sera très difficile, mais nous espérons un résultat positif. Comme ils aiment les combinaisons, nous ne devrons pas les laisser faire. Nous serons sur nos gardes puisque nous voulons arracher quelque chose à Bruxelles." (Belga)