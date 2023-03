Crise de l'accueil - "Chaque personne du campement aura une place dans un centre Fedasil", assure N. De Moor

Le campement improvisé le long du canal à Molenbeek-Saint-Jean a été évacué mardi. Selon Mme de Moor, quelque 150 personnes au total étaient concernées. "Les 40 premières ont trouvé une place dans l'un des centres d'accueil de Fedasil hier, 40 autres trouveront un toit aujourd'hui et les autres trouveront également un hébergement Fedasil dans les jours à venir", a-t-elle confirmé. Celle-ci a insisté sur le besoin urgent de solutions structurelles pour maîtriser la crise de l'hébergement. Selon la secrétaire d'Etat, 2.400 personnes sont sur la liste d'attente. Nicole de Moor a notamment dénoncé le fait que les réfugiés et les migrants restent trop longtemps dans le circuit d'accueil d'urgence, ce qui ne laisse pas de place aux nouveaux demandeurs d'asile. "Nous avons déjà fourni du personnel supplémentaire pour accélérer les procédures d'asile, mais nous constatons également que de nombreuses personnes ayant reçu un avis négatif se trouvent toujours dans les centres d'accueil. Elles activent toujours de nouvelles procédures... il y a une faille dans la loi belge qui le permet", a précisé la secrétaire d'État. Le comité ministériel restreint se réunit à nouveau mercredi pour discuter de l'approche à adopter face à la crise de l'accueil dans le pays. "Tout le monde est prêt à trouver un compromis. Nous poursuivons nos discussions et j'espère que nous parviendrons à un accord", a enfin dit Mme de Moor. (Belga)