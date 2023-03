Intempéries - Passage en phase de pré-alerte routière dans le sud du pays

Cette phase consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires (rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d'épandage). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires, selon la CAR. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, à prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), et à ne pas dépasser les épandeuses. "Il n'est pas exclu que, dans les prochaines heures, la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres soit interdite sur certains axes routiers et qu'un itinéraire de contournement du massif ardennais soit activé", prévient la Cellule. (Belga)