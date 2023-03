Météo - La neige laissera rapidement sa place à la pluie

Les maxima varieront entre 2 et 3°C dans le nord et l'ouest du pays et atteindront jusqu'à 7°C dans le sud des Ardennes et même jusqu'à 10°C en Lorraine belge. Le vent sera généralement faible à modéré d'est à nord-est dans le nord du pays et modéré à assez fort dans le sud du pays de sud-ouest à l'ouest avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Mercredi soir et au cours de la nuit prochaine, une nouvelle zone de précipitations active traversera le pays avec de la pluie ou localement un peu de neige fondante. Les minima varieront entre 7°C en Gaume et 1 ou 2°C dans le nord du pays. Le temps restera très nuageux à couvert, jeudi, avec des périodes de faibles pluies au nord du sillon Sambre et Meuse et plutôt des pluies modérées au sud. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes, entre 4 et 6°C en Flandre et atteindront jusqu'à 11°C en Gaume. (Belga)