Procès des attentats à Bruxelles - "Assumez vos responsabilités", demande la mère de Bart Migom aux accusés

Le père du jeune homme, Philippe Migom, a également tenu à s'exprimer à propos des accusés: "Je ne sais pas qui est coupable, le procès le dira, mais même un tout petit rôle dans tout ça est une responsabilité écrasante sur les épaules. J'ai l'air calme comme ça, mais à l'intérieur je bouillonne, je me demande pourquoi a-t-on fait cela, sans honte, sans gêne, au nom de qui ? De quoi ? Quel était le sens de ces actes ?" "Vous avez vu les images du corps mutilé de notre fils et entendu les juges d'instruction et les médecins", a alors enchainé Debora Huyghe. "Mais ce n'est pas de cette façon dont je veux qu'on parle de lui : Bart était notre fils mais aussi un frère, un cousin, un petit-fils. Il était calme, passionné, de grande stature, très sportif, très chaleureux et sensible. Un ami l'a décrit comme un nounours avec un cœur d'or. Depuis qu'il était ado, il était passionné de musique, il jouait de la guitare. Il avait rencontré sa copine aux États-Unis, ils devaient se marier, les dates étaient déjà fixées." "On est 7 ans plus tard et j'ai appris à vivre avec le chagrin. J'ai réussi à surmonter cette épreuve grâce à mes enfants et mes amis, mais cela reste une fracture dans ma vie", a-t-elle conclu. (Belga)